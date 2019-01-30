IHAAW093757-ASA/30-01-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, şüphelilerin mahrem imamı olan 15 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkardı.
30.01.2019 09:37:57 TSI
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