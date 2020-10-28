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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 08:52 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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