Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11’i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, FET\u00d6\u2019n\u00fcn sivil yap\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik d\u00fczenlenen operasyon kapsam\u0131nda ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 16 \u015fah\u0131s hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verdi, \u015f\u00fcphelilerden 11\u2019i yakaland\u0131.PARTNER Merk\u00fcr G\u00fcne\u015f'in kalbinden b\u00f6yle ge\u00e7ti\u0130nek h\u0131rs\u0131z\u0131 kanlar i\u00e7erisinde yakaland\u0131Ankara'da 'ByLock' operasyonu! G\u00f6zalt\u0131lar var
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