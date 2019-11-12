HABER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11’i yakalandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:11 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11’i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11’i yakalandı.

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
İnek hırsızı kanlar içerisinde yakalandıİnek hırsızı kanlar içerisinde yakalandı
Ankara'da 'ByLock' operasyonu! Gözaltılar varAnkara'da 'ByLock' operasyonu! Gözaltılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te şaşırtan değişiklik! Son anda açıkladılar

MasterChef'te şaşırtan değişiklik! Son anda açıkladılar

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Ankara'da 'ByLock' operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da 'ByLock' operasyonu! Gözaltılar var

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinden ayrıldı

Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Bursa'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.