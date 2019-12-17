Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5’i aktif görevde olmak üzere 10’u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5’i aktif görevde olmak üzere 10’u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5’i aktif görevde olmak üzere 10’u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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