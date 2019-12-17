Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5’i aktif görevde olmak üzere 10’u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

