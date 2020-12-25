Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara’da oluşturduğu sınav çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara’da oluşturduğu sınav çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara’da oluşturduğu sınav çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara’da oluşturduğu sınav çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.