Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ’hijyen evlerine’ yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ’hijyen evlerine’ yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ’hijyen evlerine’ yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ’hijyen evlerine’ yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.