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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ’hijyen evlerine’ yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ’hijyen evlerine’ yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

02.03.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ’hijyen evlerine’ yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ’hijyen evlerine’ yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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