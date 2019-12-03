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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken zanlılardan 11’i yakalandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:40 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken zanlılardan 11’i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken zanlılardan 11’i yakalandı.

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