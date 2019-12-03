Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken zanlılardan 11’i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, FET\u00d6\/PDY\u2019ye y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturmalar kapsam\u0131nda ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu tespit edilen 20 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verirken zanl\u0131lardan 11\u2019i yakaland\u0131.Bu saat stresi engelliyor!\u00d6zel \u00f6\u011frencilerin sosyalle\u015fmesine robotik kodlamal\u0131 destek\u00d6\u011fretmen, m\u00fcd\u00fcr ve memurlardan olu\u015fan m\u00fczik korosu
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