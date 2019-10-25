Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 39’u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, FET\u00d6\u2019ye y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu tespit edilen 53 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verdi. \u015e\u00fcphelilerden 39\u2019u g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Sap\u0131 bile i\u015fe yar\u0131yor! \u00d6yle bir faydas\u0131 var ki...Barda hesap cinnetti...4 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcren cani i\u00e7in rapor bekleniyor
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