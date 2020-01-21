Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.
YORUM YAP0
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum