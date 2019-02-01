- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

IHAAW093205-ASA\/01-02-2019 \n- Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131ndaki FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda 14 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verdi. \n01.02.2019 09:32:05 TSI\nNNNN Kuyru\u011fun ucu buca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnmedi! Saatlerce bak\u0131n ne i\u00e7in beklediler!18 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011f\u00e7e'yi, babas\u0131 uyurken t\u00fcfekle \u00f6ld\u00fcrd\u00fc92 ya\u015f\u0131ndaki E\u015fref Kol\u00e7ak: Ben \u00e7al\u0131\u015farak \u00f6lmek istiyorum
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