IHAAW094346-ASA/19-02-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
19.02.2019 09:43:46 TSI
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