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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı verdi.


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