Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ’nün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, \u00f6zel ve kamu iktisadi i\u015fletmeleri \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan sivil, FET\u00d6\u2019n\u00fcn gizli ve \u015fifreli haberle\u015fme program\u0131 ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 46 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verdi.\u0130stanbul'da korkun\u00e7 olay! Uyuyan kocas\u0131n\u0131 balta ile \u00f6ld\u00fcrd\u00fcBatakl\u0131k ve sazl\u0131k b\u00f6lge, T\u00fcrkiye'nin en b\u00fcy\u00fck jeotermal \u0131s\u0131tmal\u0131 seras\u0131 olacakKendileri k\u00fc\u00e7\u00fck, y\u00fcrekleri b\u00fcy\u00fck
Okuyucu Yorumları 0 yorum