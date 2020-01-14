Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "seri muhakeme usulü"yle 229 dosyayı sonuçlandırdı

Büroya gelen toplam bin 331 dosyanın bin 102'sinde ise usule ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Böylece yılbaşından bu yana 229 dosya büroda görevli savcılar tarafından sonuçlandırıldı.

Savcılar toplam 144 dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, usulün uygulanması kabul edilmeyen 2 dosya için ise iddianame düzenlenerek dava açıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başsavcılığa bugüne kadar "seri muhakeme usulü" çerçevesinki suçlara ilişkin bin 331 dosya geldi. Başsavcılıkta oluşturulan "Seri Muhakeme Bürosu"nda görevli savcılara gönderilen dosyalardan 29'unda kamu davasının ertelenmesine karar verildi.

Yargı usul sisteminin sadeleştirilmesi ve ceza uyuşmazlıklarının hızla çözülmesini sağlamak üzere getirilen seri muhakeme usulünde, kapsamlı olmayan uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Buna göre, soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, şüpheliyi usul hakkında bilgilendiriyor ve savcı, seri muhakeme usulünü şüpheliye teklif ediyor. Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine ise usulün uygulanmasına geçiliyor.

Savcı, suç için öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirliyor.

Belirlenen hapis cezası, savcı tarafından koşulları bulunması halinde TCK'ye göre seçenek yaptırımlara çevrilebiliyor ya da erteleniyor. Savcı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep ediyor.

Mahkeme, şüpheliyi müdafi huzurunda dinledikten sonra eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda karar veriyor.

Aksi takdirde talep reddedilerek soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosya başsavcılığa gönderilebiliyor.

