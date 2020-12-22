Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia ederek FETÖ lehine kamuoyu oluşturulduğun tespiti üzerine soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia ederek FETÖ lehine kamuoyu oluşturulduğun tespiti üzerine soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia ederek FETÖ lehine kamuoyu oluşturulduğun tespiti üzerine soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia ederek FETÖ lehine kamuoyu oluşturulduğun tespiti üzerine soruşturma başlattı.