HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia ederek FETÖ lehine kamuoyu oluşturulduğun tespiti üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia ederek FETÖ lehine kamuoyu oluşturulduğun tespiti üzerine soruşturma başlattı.

22.12.2020 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia ederek FETÖ lehine kamuoyu oluşturulduğun tespiti üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia ederek FETÖ lehine kamuoyu oluşturulduğun tespiti üzerine soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' açıklamasıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' açıklaması
Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Adana'da fıkra gibi olay!

Adana'da fıkra gibi olay!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Boğazına bıçak dayadığı turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

Boğazına bıçak dayadığı turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

105 yaşında, 10 günde koronavirüsü yendi

105 yaşında, 10 günde koronavirüsü yendi

Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' açıklaması

Kocaeli'de iğrenç olay! Avukat isyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Faz- 2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Yerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.