Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Garson isimli Gizli Tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan ça

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Garson isimli Gizli Tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3’ü Bylock programı kullanıcısı olmak üzere, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen Kamu Görevinden Çıkarılan / Görevden uzaklaştırılmış 16 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

