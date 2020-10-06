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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Garson isimli Gizli Tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan ça

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Garson isimli Gizli Tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3’ü Bylock programı kullanıcısı olmak üzere, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen Kamu Görevinden Çıkarılan / Görevden uzaklaştırılmış 16 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Garson isimli Gizli Tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3’ü Bylock programı kullanıcısı olmak üzere, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen Kamu Görevinden Çıkarılan / Görevden uzaklaştırılmış 16 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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