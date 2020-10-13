Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanlarından elde edilen de

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanlarından elde edilen deliller neticesinde tespit edilen 21 mahrem imam (20 sivil ve 1 sözleşmesi yenilenmeyen subay) ile daha önceden ihraç edilmiş olan 4 astsubay olmak üzere 25 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde 13/10/2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

