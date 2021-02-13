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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi.

13.02.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi.

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