Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi.