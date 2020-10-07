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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan ’2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı’ soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 08:37 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan ’2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı’ soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde ’resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarını işledikleri şüphesi ile 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan ’2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı’ soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde ’resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarını işledikleri şüphesi ile 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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