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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek ö

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek ö

30.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

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