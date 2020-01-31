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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.
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31.01.2020 10:39 |
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.
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