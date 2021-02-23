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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Uygun hakkında sosyal medya uzerinden yaptığı uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Uygun hakkında sosyal medya uzerinden yaptığı uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

23.02.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Uygun hakkında sosyal medya uzerinden yaptığı uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Uygun hakkında sosyal medya uzerinden yaptığı uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

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