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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09.2020 tarihinde yapılan operasyonun devamı niteliğinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZO

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09.2020 tarihinde yapılan operasyonun devamı niteliğinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZO

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 10:37 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09.2020 tarihinde yapılan operasyonun devamı niteliğinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 8 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 06.11.2020 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09.2020 tarihinde yapılan operasyonun devamı niteliğinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 8 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 06.11.2020 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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