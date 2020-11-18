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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Kasım’da FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Kasım’da FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklanmasına karar verildi.

18.11.2020 09:20 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Kasım’da FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Kasım’da FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklanmasına karar verildi.

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