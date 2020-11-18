Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Kasım’da FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Kasım’da FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Kasım’da FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Kasım’da FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklanmasına karar verildi.