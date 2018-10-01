HABER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 25'i gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 25'i gözaltına alındı.


PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Endemik bitkiler ekonomiye kazandırılıyorEndemik bitkiler ekonomiye kazandırılıyor
Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararıAnkara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.