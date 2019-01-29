IHAAW092609-ASA/29-01-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
29.01.2019 09:26:09 TSI
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