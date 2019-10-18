Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 8’i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 8’i yakalandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 8’i yakalandı.
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