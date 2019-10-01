Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9’u aktif görevde 20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 personeline y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda 9\u2019u aktif g\u00f6revde 20 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda 11 ilde g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi.PARTNER\u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun yeni mesle\u011fiKan davas\u0131 cinayeti san\u0131klar\u0131 yeniden yarg\u0131lan\u0131yor\u0130ki aile aras\u0131nda b\u0131\u00e7akl\u0131 kavga: 1 \u00f6l\u00fc, 1'i a\u011f\u0131r 2 yaral\u0131 (2)
Okuyucu Yorumları 0 yorum