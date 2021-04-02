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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hâkim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hâkim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

02.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hâkim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hâkim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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