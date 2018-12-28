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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

Başsavcılık, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bazı çocuklar ile infaz koruma memurlarının hafif şekilde yaralandığı olaylara ilişkin, "sosyal medyada suç teşkil edecek mahiyette paylaşımlarda" bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda geçen günlerde tutuklu bazı çocuklar ile infaz koruma memurlarının hafif şekilde yaralandığı olaylara ilişkin, "sosyal medyada suç teşkil edecek mahiyette paylaşımlarda bulunanlar" hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "21 Aralık 2018'de tutuklu çocuklar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle infaz koruma görevlilerinin müdahale ettiği ve müdahale sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memurunun hafif şekilde yaralandığı olaya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli hesaplardan içeriği suç teşkil edebilecek mahiyette paylaşımlar yapan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu soruşturma

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