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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ sanığı Yılmazer ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle itiraz edildiğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Ali Fuat Yılmazer’in kardeşi Mesut Yılmazer’in tahliye edildiğine dair çıkan haberlere ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “FETÖ sanığı olarak yargılanan Mesut Yılmazer, FETÖ sanığı olarak yargılanan Ali Fuat Yılmazer’in kardeşi değildir. FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraz 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca değerlendirilecektir” denildi.

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