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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapılarak, "Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun’un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan açık arazi içinde 17 Eylül Perşembe günü, ateşli silahla yaralanma sonucu ölü bulunan Gülay Uygun’un ölümü ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapılarak, "Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun’un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan açık arazi içinde 17 Eylül Perşembe günü, ateşli silahla yaralanma sonucu ölü bulunan Gülay Uygun’un ölümü ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alındığı aktarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Olay yerinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 7,65 milimetre tabanca ile kovan üzerinde kriminal inceleme yaptırılmış, olay yerinde bulunan kovanın bu tabanca ile atıldığı tespit edilmiştir. Tabanca üzerinde yapılan parmak izi çalışmasında mukayeseye elverişli parmak izi tespit edilememiştir. Otopsi işlemleri esnasında Gülay Uygun’dan alınan kan örneği ile olay yerinden temin edilen bulgu ve materyaller üzerinde mukayeseli inceleme yapılması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Ölü muayenesi ve otopsi neticesinde Gülay Uygun’un kafa sağ temporal üst bölgede giriş ve oblik seyirle sol temporal bölgede çıkış olmak üzere tek bir ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkışı tespit edilmiştir. Biyolojik ve kimyasal incelemelerin tamamlanmasından sonra ayrıntılı olarak tanzim edilecek otopsi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilecektir. Tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.”

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