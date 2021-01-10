HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ümitcan Uygun açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ümitcan Uygun açıklaması

10.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ile ilgili bir açıklama yayımladı. Başsavcılık açıklamasında, “Şüpheli Ü.U. ve kimliği tespit edilen diğer şüpheli T.K.’nin yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir” denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan olay hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bir kısım sosyal medya platformlarında, şüpheli şahıs Ü.U.’nun yanında bulunan diğer şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.
Şüpheli Ü.U. ve kimliği tespit edilen diğer şüpheli T.K.’nin yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir.
Soruşturmanın gelinen aşamasında, şüpheli Ü.U. yakalanarak Türk Ceza Kanunu’nun 190 ve 191. maddelerinde düzenlenen ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek’ eylemlerinden gözaltına alınmıştır. Diğer şüpheli T.K.’nin ise kolluk birimlerince yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. İlgili şüpheliler hakkındaki soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER12 yıl sonra buluştular12 yıl sonra buluştular
Görüntüler olay olmuştu! Ümitcan Uygun gözaltına alındıGörüntüler olay olmuştu! Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Enpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkeziEnpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkezi

En Çok Okunan Haberler

'Şimdiden özledim Muhammedim'

'Şimdiden özledim Muhammedim'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Diğer Haberler

Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun gözaltına alındı

Görüntüler olay olmuştu! Ümitcan Uygun gözaltına alındı

İşkence yapan eşini öldüren Melek İpek için sosyal medya ayağa kalktı: Serbest bırakın

Melek İpek için sosyal medya ayağa kalktı

Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia

Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia

Endonezya'da düşen uçakla ilgili son dakika gelişmeleri! Düşen uçağın deniz altındaki görüntüleri

Endonezya’daki uçak kazasında enkazın su altı görüntüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Erdoğan'dan net mesaj! 'Asla müsaade etmeyeceğiz'

Sivas'taki iki koronavirüs hastasında işitme kaybı görüldü

Sivas'taki iki koronavirüs hastasında işitme kaybı görüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.