Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 soru\u015fturma kapsam\u0131nda "pedofili" i\u00e7eren ifadelerin bulundu\u011fu kitab\u0131n yazar\u0131 Abdullah \u015eevki Ankara\u2019da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.Sat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yok! Zenginli\u011fin b\u00f6ylesiMobilya at\u00f6lyesinde yang\u0131n\u00a0Devrilen trakt\u00f6r\u00fcn alt\u0131nda kalan s\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00f6ld\u00fc
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