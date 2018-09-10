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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi


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