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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.
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30.12.2019 11:20 |
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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.
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