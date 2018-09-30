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Ankara'da 1150 polisle asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 08:23 | Son Güncelleme

Uygulamada, 6 bin 205 kişi sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı, 12 kişiye adli/idari işlem yapıldı, 4 bin 620 lira ceza kesildi.

Altındağ ilçesinde bin 150 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, 6 bin 205 kişi sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı, 12 kişiye adli/idari işlem yapıldı.

Ankara'da asayiş uygulaması

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Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda akşam saatlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
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Uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüğünün yanı sıra il emniyet müdürlüğünün tüm birimlerinden bin 150 polis katıldı.
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Uygulamada bekçiler de yer aldı.
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Umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı.
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Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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Uygulamada 6 bin 205 kişi sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı, 12 kişiye adli/idari işlem yapıldı.
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4 bin 620 lira ceza kesildi. 48 iş yeri kontrol edildi, 6'sına cezai işlem uygulandı, 3'ü kapatıldı.
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Bin 377 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde de 12 araç trafikten men edildi, 28 araca 20 bin 838 lira ceza yazıldı.
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Sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve sürüş anında cep telefonuyla görüşmemeleri uyarısı yapıldı.
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Uygulamada ayrıca kaçak içki, uyuşturucu hap ile ruhsatsız silah da ele geçirildi.
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Ankara asayiş uygulaması

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