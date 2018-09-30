Ankara'da 1150 polisle asayiş uygulaması

Altındağ ilçesinde bin 150 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, 6 bin 205 kişi sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı, 12 kişiye adli/idari işlem yapıldı.

Ankara'da asayiş uygulaması

1 / 11 Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda akşam saatlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

2 / 11 Uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüğünün yanı sıra il emniyet müdürlüğünün tüm birimlerinden bin 150 polis katıldı.

3 / 11 Uygulamada bekçiler de yer aldı.

4 / 11 Umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı.

5 / 11 Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi aldı.

6 / 11 Uygulamada 6 bin 205 kişi sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı, 12 kişiye adli/idari işlem yapıldı.

7 / 11 4 bin 620 lira ceza kesildi. 48 iş yeri kontrol edildi, 6'sına cezai işlem uygulandı, 3'ü kapatıldı.

8 / 11 Bin 377 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde de 12 araç trafikten men edildi, 28 araca 20 bin 838 lira ceza yazıldı.

9 / 11 Sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve sürüş anında cep telefonuyla görüşmemeleri uyarısı yapıldı.

10 / 11 Uygulamada ayrıca kaçak içki, uyuşturucu hap ile ruhsatsız silah da ele geçirildi.