HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da 14 katlı binada yangın!

Ankara’da 14 katlı binada yangın!

09.12.2020 04:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara’da 14 katlı binada yangın!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde site içerisindeki bulunan 14 katlı binanın 12. katında yangın çıktı. Bina sakinlerinin tamamının tahliye edildiği yangında alevlerin yükseldiği evde bulunan hamile kadın ile eşi dumandan etkilendi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Mülk Caddesi’ndeki Başakşehir Konutları adlı sitede meydana geldi. Sitede bulunan 14 katlı binanın 12. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede dumanların sardığı 56 dairelik binada bulunan vatandaşlar polis ekiplerinin “binayı yangın merdivenlerini kullanarak tahliye edin” anonsuyla çıkartıldı. Yanan evde bulunan hamile kadın Elif Y. ile eşi Özkan S. içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mahsur kalan 2 kişi binadan çıkarılırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

'HAMİLE EŞİMİ ÇIKARMAK İÇİN GERİ DÖNDÜM'

Evi yanan Özkan S., olay sırasında banyoda olduğunu ve bir anda dumanların daireyi sardığını kendisinin de yangın tüpünü çalıştıramadığını belirterek, “hamile eşimi almak için tekrar daireye girdiğimde dumandan etkilendim” dedi.

'KENDİMİZİ ZOR ATTIK'

Yanan dairenin karşısındaki evde oturan Mustafa Pektaş, yangın sırasında evde 4 kişi olduklarını ve 11 yaşındaki kızının evde duman var diyerek uyandırdığını söyledi. Pektaş, “Biz daireden çıktığımızda içeriye çok fazla duman ve ısı geldi. İçeride mahsur kalanları uyarmamız mümkün değildi. Etrafta göz gözü görmüyordu. Yangın merdivenlerine kendimizi zor attık. Hiç kimseyi uyaramadık. İçeride 2 kişi yaşıyordu” dedi.

Öte yandan paniğe kapılan vatandaşlar binayı evcil hayvanlarıyla terk ederken yangını karşı binadan gördüğünü söyleyen bir kişi de, “Bir anda alevler parladı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Şuanda itfaiye ekipleri müdahale ediyor” dedi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlatırken yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin raporunun ardından belli olacak.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Çat Beldesi Belediye Başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiÇat Beldesi Belediye Başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Özel kreşler kapatıldı mı?Özel kreşler kapatıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Gram altın ne zaman 500 TL olacak?

Gram altın ne zaman 500 TL olacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için

Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandı, cevabı pes dedirtti

Ankara'da çirkin olay! Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darp etti

Başkent'te çirkin olay! Sağlık personeline saldırdılar

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama: Her değişikliği düşünüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Tokat'ta Çat Beldesi Belediye Başkanı Coşar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Çat Beldesi Belediye Başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.