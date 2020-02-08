15 yaşındaki çocuk, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesi Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi’ndeki bir binanın 2. katındaki Ünsal ailesinin evinde meydana geldi. Akşam eve gelen Hakan Ünsal (40), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi S. Ünsal ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp eden Hakan Ünsal, silahını çekerek eşini öldürmek istedi.

BABASINA ENGEL OLMAK İSTEDİ

Annesi ile babasının kavga seslerini duyan 15 yaşındaki M. Ünsal ise içeriye geldiğinde babasının annesine öldürmek için silahını doğrulttuğunu gördü. Korku ve paniğe kapılan M. Ünsal, annesinin hayatını kurtarmak için hızlıca babasının elindeki silaha sarılarak ateş etmesine engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba ile oğul arasında yaşanan arbedede ateş alan silahtan çıkan mermi baba Hakan Ünsal’ın başına isabet etti. Başından yaralan Hakan Ünsal, kanlar içerisinde yere yığılarak hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yerde hareketsiz kalan Hakan Ünsal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.