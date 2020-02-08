HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 yaşındaki çocuk, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

15 yaşındaki çocuk, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 05:47 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, annesini öldürmek isteyen babasına engel olmaya çalışırken yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü.

15 yaşındaki çocuk, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesi Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi’ndeki bir binanın 2. katındaki Ünsal ailesinin evinde meydana geldi. Akşam eve gelen Hakan Ünsal (40), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi S. Ünsal ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp eden Hakan Ünsal, silahını çekerek eşini öldürmek istedi.

BABASINA ENGEL OLMAK İSTEDİ

Annesi ile babasının kavga seslerini duyan 15 yaşındaki M. Ünsal ise içeriye geldiğinde babasının annesine öldürmek için silahını doğrulttuğunu gördü. Korku ve paniğe kapılan M. Ünsal, annesinin hayatını kurtarmak için hızlıca babasının elindeki silaha sarılarak ateş etmesine engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba ile oğul arasında yaşanan arbedede ateş alan silahtan çıkan mermi baba Hakan Ünsal’ın başına isabet etti. Başından yaralan Hakan Ünsal, kanlar içerisinde yere yığılarak hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yerde hareketsiz kalan Hakan Ünsal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise babasının ölmesine sebep olan oğul M. Ünsal’ı gözaltına alırken cinayet silahını gözetim altına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evin içerisinde yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden 40 yaşındaki Mustafa Ünsal’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Hakan Ünsal’ın eşine 17 yıldır şiddet uyguladığı ve eve sık sık alkollü gelip tartışma çıkardığı iddia edildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
'Erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz''Erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara kadına şiddet cinayet

En Çok Okunan Haberler

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Fotoğraflar İstanbul'dan! Kar yağışı etkisini artırdı

Fotoğraflar İstanbul'dan! Kar yağışı etkisini artırdı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Şeyma’nın erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz

'Erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz'

Beyoğlu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı

Beyoğlu'nda otomobil takla attı

Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı! Van'da bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı! Van'da bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Ağrı Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

Alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti: Kimin şekli daha büyük göreceğiz

Tepki çeken görüntüler! Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti

Fotoğraflar İstanbul'dan! Kar yağışı etkisini artırdı

Fotoğraflar İstanbul'dan! Kar yağışı etkisini artırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.