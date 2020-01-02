Ankara'da 18 katlı apartmanda büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

Yangın, saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde’de bulunan 13 katlı bir apartmanın otopark kısmında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yoğun dumana neden oldu.

Binanın bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonunun çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tedbir amaçlı bütün binayı tahliye ederken duman nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye erleri de binanın dış duvarını balyozla kırdı.

Kırdıkları duvardan otopark kısmına ulaşan itfaiye erleri, burada 2 aracın yandığını tespit etti. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

