HABER
  4. Ankara'da 18 katlı apartmanda büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

Ankara'da 18 katlı apartmanda büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 05:19 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 18 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında bulunan 2 araç yandı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde’de bulunan 13 katlı bir apartmanın otopark kısmında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yoğun dumana neden oldu.

Binanın bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonunun çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tedbir amaçlı bütün binayı tahliye ederken duman nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye erleri de binanın dış duvarını balyozla kırdı.

Kırdıkları duvardan otopark kısmına ulaşan itfaiye erleri, burada 2 aracın yandığını tespit etti. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

PARTNERMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değiştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değişti
İzmir'de kanlı pusu: 2 ölüİzmir'de kanlı pusu: 2 ölü
İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara yangın

En Çok Okunan Haberler

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Kritik açıklama! 'Yeni bir stratejik silah tanıtacağız'

Kritik açıklama! 'Yeni bir stratejik silah tanıtacağız'

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

Evden kaçan kızlarını zorla geri götürmek istediler! Ortalık karıştı

Evden kaçan kızlarını zorla geri götürmek istediler! Ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Kara saplanıp kaldılar! 4 kişilik aile böyle kurtarıldı!

Kara saplanıp kaldılar! 4 kişilik aile böyle kurtarıldı!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan "İran" diplomasisi

ABD'den İran'a karşı hamle! Telefonlar susmadı!

Van'da kar yağışı İranlı turistler için eğlence kaynağı oldu

İranlı turistlerin kar eğlencesi!

Kocaeli'de korkunç kaza! Bariyer aracı ikiye ayırdı!

Korkunç kaza! Bariyer aracı ikiye ayırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.