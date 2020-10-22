Ankara’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Batıkan Y. kontrolündeki otomobil, Kızılay istikametinde ilerlerken Harun Ö. kontrolündeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle Batıkan Y. kontrolündeki otomobilde bulunan sürücü ile Burcu Ö., Damlanur G., Tuğberk Y., ve diğer aracın sürücüsü Harun Ö. kabin içerisinde sıkışarak yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

"ANNEM DUYARSA KALP KRİZİ GEÇİRİR"

Öte yandan Batıkan Y.’nin kullandığı otomobilde bulunan ve kazanın şiddetiyle şoka giren yaralı yolculardan birisi polis ekiplerine, “Aileme haber vermeyin ananem duysa kalp krizi geçirir” dedi. Araçlarda yapılan incelemede ise Batıkan Y.’nin kullandığı otomobilde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.

YARALI ŞOFÖRÜN KALBİ DURDU

Ayrıca, kazaya karışan Harun Ö. ise araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle ağır yaralanan ve olay yerinde kalbi duran Harun Ö.’ye dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

