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Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

16.06.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde saat 23.26'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 23.26'da merkez üssü başkent Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi olan bir deprem gerçekleşti.

3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.36 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 8.2 km olarak bildirdi.


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deprem Ankara

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