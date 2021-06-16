Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 23.26'da merkez üssü başkent Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi olan bir deprem gerçekleşti.

3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.36 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 8.2 km olarak bildirdi.



