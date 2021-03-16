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  4. Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı

Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı

16.03.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı

Ankara'da, baharın habercisi 3'üncü cemrenin toprağa düşmesi sonrası hava sıcaklıklarının artması beklenirken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Başkent'te sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan yağmur, yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü.

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VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı. Ağaçların da çiçek açmaya başlamasıyla sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi. (DHA)

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