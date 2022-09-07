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Ankara'da 3 yaşında erkek çocuk cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme: Gözaltına alındı, kimliği...

07.09.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiören'den dün meydana gelen olayda bir servis sürücüsü yol kenarındaki elektrik direğinin altında erkek çocuk cesedi buldu. Görgü tanıkları çocuğun 3 yaşlarında ve uzun saçlı olduğunu belirtti. Polisin inceleme başlattığı olayda ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 3 yaşında erkek çocuk cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme: Gözaltına alındı, kimliği...

Dehşete düşüren olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Elektrik direğinin altında 3 yaşlarında bir çocuk cesedi bulundu. Korkunç olay herkesin kanını dondururken, ekipler yaptığı inceleme sonucunda ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlenen kişiyi gözaltına aldı.

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SERVİS SÜRÜCÜSÜ FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde olay yerinden geçen bir servis sürücüsü, yol kenarında sokağı aydınlatmak için kullanılan elektrik direğinin altında 3-4 yaşlarında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark etti. Servis sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, kimliği henüz tespit edilemeyen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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"GELDİĞİMDE BURADA BİR ÇOCUK CESEDİ VARDI"

Komşusunun cesedi bulduğunu ifade eden mahalle sakini Yakup Çınar, “Sabah saat 6.40 sıralarında. Tam o sırada benim annem de babamı hastaneye götürmek için uyandığında buradaki olayı görünce beni kaldırdı. Geldiğimde burada bir çocuk cesedi vardı. Olay yeri inceleme, polisler falan var. Geldim, baktım uzun saçlı, 3 yaşlarına yakın bir çocuktu” diye konuştu.

Bir ilçe bunu konuşuyor! Dehşete düşüren olay: Elektrik direğinin altında 3 yaşında erkek çocuk cesedi bulundu &quot;Uzun saçlıydı&quot;Bir ilçe bunu konuşuyor! Dehşete düşüren olay: Elektrik direğinin altında 3 yaşında erkek çocuk cesedi bulundu "Uzun saçlıydı"

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayın yaşandığı sokakta bir kadının koşarak uzaklaştığını belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli kadının kimlik bilgilerinin tespit edildi. Kadının ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu anlaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli kadın Mamak ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlının emniyette yapılan sorgulamasında, konuşmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Şüphelinin çocuğu daha öncede kaçırdığı ve ailenin söz konusu kaçırma olaylarından dolayı emniyete başvurduğu da öğrenildi. Zanlının polis sorgusunun tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Öte yandan çocuğun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için zehirlenme ihtimaline karşı alınan patoloji örneklerinin ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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