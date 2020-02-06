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Ankara'da 30 ahşap hayvan heykeline saldırı: Putlarınızı buradan alın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Ankara Çamlıdere girişindeki 30 ahşap hayvan heykeli, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından tahrip edildi. Olaya ilişkin açıklama yapan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Belediyeyi arayıp 'Putlarınızı buradan alın' demişler. Ahşap şirin bir geyik, buna nasıl put gözüyle bakıyorsunuz? Bizim gerçek inanç sahibi insanlarımız bunu asla tasvip etmez. " diye konuştu. Polis, heykelleri parçalayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara Çamlıdere'de 3 kişi, ilçenin iki girişinde bulunan 30 ahşap heykeli kırıp parçaladı. Heykellerin tahrip edilmesi ilçede tepkiye neden oldu. Çamlıdere Belediyesi görevlileri, polise şikayette bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şehir dışından geldiği tespit edilen şüphelilerin kimliğini tespit etti. Eskişehir nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen E.K., S.K ve G. K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belediye görevlileri de tahrip edilen heykelleri tamir etmek için çalışmaya başladı.

"BELEDİYE'Yİ ARAYIP 'PUTLARINIZI BURDAN ALIN' DEMİŞLER"

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, ilçeye gelen turistlerin ahşap heykellerle fotoğraf çektirdiğini ve kimsenin rahatsızlık duymadığını söyledi. Başkan Can, "Belediyeyi arayıp 'Putlarınızı buradan alın' demişler. Ahşap şirin bir geyik, buna nasıl put gözüyle bakıyorsunuz? Bizim gerçek inanç sahibi insanlarımız bunu asla tasvip etmez. Bu kişileri kınıyorum" dedi.

Olayla ilgili polise şikayette bulunduklarını belirten Başkan Can, şüphelilerin 06 plakalı bir araçla ilçeye geldiğini ifade ederek, "Yapılan incelemede şüphelilerin Eskişehir nüfusuna kayıtlı bir kadın ve 2 erkek olduğu belirlendi. İnşallah bu kişiler en kısa sürede gözaltına alınıp gerekli yasal işlem başlatılacaktır" diye konuştu.

'KİMSENİN BURAYA GELİP TAPINDIĞI YOK'

İlçe sakinlerinden Sefa Tursun ise bu heykellerin Çamlıdere'nin sanatsal figürleri olduğunu belirterek, "İnsanların bazı düşüncelere saygı duyması gerekir; ancak bunu yıkan zihniyete saygı duyulamaz. Öyle bir zihniyet olamaz. Kimsenin bu figürlerin önüne gelip tapındığı yok. Çamlıdere’ye gelen insanlar, bu heykellerin önünden geçerken fotoğraf çektiriyorlar. Ben de Çamlıdereliyim. Sürekli bu yol üzerinde yürüyüş yapıyorum. Yıkıldığını duyduktan sonra üzüldük. Yapanları kınıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
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Bu memleketten bir cacık olmaz. Biz bu arap kafası ile yaşamaya devam edersek daha çok işimiz var...
Yobazlar ve yobazlıklar, Düşüncesizce Arap uşaklığı hat safhada Bıktık bu arap pisliği düşünceli molla imam imamhatip kafalarından ya
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