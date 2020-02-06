Ankara'da 30 ahşap hayvan heykeline saldırı: Putlarınızı buradan alın

Ankara Çamlıdere'de 3 kişi, ilçenin iki girişinde bulunan 30 ahşap heykeli kırıp parçaladı. Heykellerin tahrip edilmesi ilçede tepkiye neden oldu. Çamlıdere Belediyesi görevlileri, polise şikayette bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şehir dışından geldiği tespit edilen şüphelilerin kimliğini tespit etti. Eskişehir nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen E.K., S.K ve G. K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belediye görevlileri de tahrip edilen heykelleri tamir etmek için çalışmaya başladı.

"BELEDİYE'Yİ ARAYIP 'PUTLARINIZI BURDAN ALIN' DEMİŞLER"



Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, ilçeye gelen turistlerin ahşap heykellerle fotoğraf çektirdiğini ve kimsenin rahatsızlık duymadığını söyledi. Başkan Can, "Belediyeyi arayıp 'Putlarınızı buradan alın' demişler. Ahşap şirin bir geyik, buna nasıl put gözüyle bakıyorsunuz? Bizim gerçek inanç sahibi insanlarımız bunu asla tasvip etmez. Bu kişileri kınıyorum" dedi.

Olayla ilgili polise şikayette bulunduklarını belirten Başkan Can, şüphelilerin 06 plakalı bir araçla ilçeye geldiğini ifade ederek, "Yapılan incelemede şüphelilerin Eskişehir nüfusuna kayıtlı bir kadın ve 2 erkek olduğu belirlendi. İnşallah bu kişiler en kısa sürede gözaltına alınıp gerekli yasal işlem başlatılacaktır" diye konuştu.