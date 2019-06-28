HABER

Ankara'da 4 katlı apartmanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 07:17 | Son Güncelleme

Ankara’da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi ile 3 kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kadın ambulansta ayakta tedavi edildi.

Ankara'da 4 katlı apartmanda yangın

Çankaya Küçükesaat Mahallesi Bülbülderesi Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dakikalar içinde evi sardı. Yoldan geçen vatandaşlar dairenin balkonundan yükselen alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da apartman sakinlerini tahliye etti. Yanan dairede mahsur kalan 3 kişi, balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Polis, çevreyi emniyet şeridiyle kapatıp, koruma altına alırken, evde mahsur kalan 2’si kadın, 3 kişi ile 3 kediyi de itfaiye erleri kurtardı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kadını ambulansta ayakta tedavi etti. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatılırken, daire ise kullanılmaz hale geldi.


Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına öğrenci alımıJandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına öğrenci alımı
Uruguay, OAS Genel Kurulundan çekildiUruguay, OAS Genel Kurulundan çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çankaya Ankara yangın

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına öğrenci alımı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Cuma mesajları 2019: 28 Haziran için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Hakkari'de 1 asker kaza kurşunu ile şehit oldu

Hakkari'de 1 asker kaza kurşunu ile şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.