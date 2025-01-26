Ankara'da 5 katlı apartmanda korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi: 9 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, alevlerin arasında mahsur kalan 3 kişi ile onlara yardım etmeye çalışan 6 kişi dumandan etkilendi.

5 KATLI APARTMANDA YÜREKLER AĞZA GELDİ

Yangın, saat 02.00 sıralarında Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak'ın yaşadığı dairede, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HERKES SEFERBER OLDU

Alevlerin arasında mahsur kalan Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve komşularının da yardımıyla yanan daireden tahliye edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen Çakmak çifti ile Fatma Fitnat Atalay ve yardım için daireye giren 6 komşu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİNİN OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlerin arasında mahsur kalan Çakmak çifti ile Fatma Fitnat Atalay'ın tahliye çalışmalarına yardım eden komşu Cem Meral, "Bir kadın çığlık atarak dışarı çıktı. Hemen yukarı çıktım. Yangın başlamıştı. Yukarıda bir yaşlı teyze ve karı-koca vardı. Yaşlı teyzeyi sırtıma alıp indirmek istedim, panik oldu teyze. Ben de yukarıda bulunan başka bir arkadaşı sırtıma alıp indirdim" dedi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır