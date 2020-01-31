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  4. Ankara'da 6 köpek ve 14 güvercinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Ankara'da 6 köpek ve 14 güvercinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Ankara Sincan'da 6 köpek ve 14 güvercini zehirli tavuk eti vererek öldürdüğü iddiasıyla kasap İsmail K. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde kendisi ve çocuklarının sokak köpeklerinden korktuğu için eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen İsmail K. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen salı günü Sincan'da Menderes Mahallesi'nde bulunan Nacip Fazıl Parkı'nda bulunan hayvanları beslemek için gidenler, 2 sokak köpeğinin yerde kıvrandığını gördü. Veteriner kliniğine götürülen köpekler kurtarılamadı. Bir gün sonra aynı parkta 4
köpek ve 14 güvercinin de aynı şekilde telef olduğu belirlendi. Yapılan incelemede köpekler ve güvercinlerin zehirli tavuk eti verilerek telef edildiği belirlendi.

KASAP GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmada hayvanları, kasaplık yapan evli ve 2 çocuk babası İsmail K.'nın zehirlediği belirlendi. Gözaltına alınan İsmail K.'nın
salı akşamı saat 20.40 sıralarında park içinde bulunan kameriyenin kenarına siyah poşet içinden çıkardığı etleri bıraktığı ve bunları yiyen hayvanların zehirlendiği saptandı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

İsmail K., polisteki sorgusunda da kasap olarak çalıştığı Ayaş'taki dükkanda iş yerine sürekli giren farelerin öldürülmesinde kullandıkları adını bilmediği beyaz renkte toz zehri tavuk ve kırmızı et parçalarına karıştırarak hayvanlara verdiğini itiraf etti. İsmail K., kendisi ve çocuklarının sokak köpeklerinden korktuğu için eylemi gerçekleştirdiğini de söyledi.

İsmail K., sorgusu ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Ankara sincan köpek güvercin zehirleme

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