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Ankara'da 7 aylık bebeğini öldüren kadın tutuklandı

03.04.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 7 aylık bebeğini battaniye ile boğan kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara'da 7 aylık bebeğini öldüren kadın tutuklandı

Keçiören'de 29 Mart'ta meydana gelen olayda, 7 aylık kızı Güneş'in nefes alamadığını söyleyen Özlem K. (27) komşulardan yardım istedi.

Komşular tarafından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen bebek kurtarılamadı.

Özlem K, bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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BATTANİYE İLE BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, emniyetteki ifadesinde bebeği battaniye ile boğduğunu, battaniyeyi kaldırdığında bebeğin nefes alamadığını ve renginin sarardığını söyledi.

İlaç kullandığını, son dönemde ilaçlarını almadığını öne süren Özlem K, yakınlarının bakamayacağı için bebeği kayınbiraderine vermek istemesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Mahkemede ise bebeği istemediği için öldürdüğünü söyleyen Özlem K, "alt soyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara

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