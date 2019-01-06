Ankara'da 7 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği ve Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması bekleniyor

Ankara'da 7 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi sorusu kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte Başkent'teki öğrenci ve velilerin gündemine geldi. 'Ankara'da okullar yarın tatil mi?' sorusuna yanıt arayan Ankaralılar, Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmesini bekliyor.

ANKARA VALİLİLİĞİ VE VASİP ŞAHİN'DEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Daha önce kişisel sosyal medya hesabından kar tatili açıklamaları yapan Ankara Valisi Vasip Şahin'in yine tatil kararı alıp almayacağı merak edilirken, vatandaşlar sık sık Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter hesabını kontrol ediyor.

Ancak şuana kadar Ankara Valisi Vasip Şahin'in şahsi hesabı veya Ankara Valiliği'nin resmi hesabı üzerinden kar tatili duyurusu yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA 'ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK' BEKLENTİSİ

Kar tatili için beklentilerini sürdüren öğrenciler, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bazı paylaşımlar gerçekleştirdi.

Öte yandan Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı giderek etkisini arttırırken; Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceden tuzlama çalışması yapılan ana arterler kar tutmazken, şehrin ara sokakları ise beyaz örtüye büründü.