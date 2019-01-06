HABER

Ankara'da 7 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği ve Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Meteoroloji kar yağışının bu gece 23:00'a kadar etkili olacağını duyurdu. Kar sebebiyle Başkent'te sokaklar ve yollar beyaza bürünürken öğrenci ve veliler '7 Ocak Pazartesi yarın Ankara'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması bekleyen vatandaşlar sık sık Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter hesabını kontrol ediyor.

Ankara'da 7 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği ve Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması bekleniyor

Ankara'da 7 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi sorusu kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte Başkent'teki öğrenci ve velilerin gündemine geldi. 'Ankara'da okullar yarın tatil mi?' sorusuna yanıt arayan Ankaralılar, Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmesini bekliyor.

ANKARA VALİLİLİĞİ VE VASİP ŞAHİN'DEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Daha önce kişisel sosyal medya hesabından kar tatili açıklamaları yapan Ankara Valisi Vasip Şahin'in yine tatil kararı alıp almayacağı merak edilirken, vatandaşlar sık sık Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter hesabını kontrol ediyor.

Ancak şuana kadar Ankara Valisi Vasip Şahin'in şahsi hesabı veya Ankara Valiliği'nin resmi hesabı üzerinden kar tatili duyurusu yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA 'ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK' BEKLENTİSİ

Kar tatili için beklentilerini sürdüren öğrenciler, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bazı paylaşımlar gerçekleştirdi.

ankara kar

Öte yandan Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı giderek etkisini arttırırken; Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceden tuzlama çalışması yapılan ana arterler kar tutmazken, şehrin ara sokakları ise beyaz örtüye büründü.

ankara

Kuğulu ve Seymenler Park'ında güzel görüntüler ortaya çıktı.

Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, aileleri ile birlikte bu parklara akın etti.

ankara kar yagısı

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Çocuklar, karın tadını çıkarırken, yağışın gece saat 23:00 kadar süreceği bildirildi. Meteoroloji ayrıca kar kalınlığının yer yer 10-15 cm'e ulaşabileceğini belirterek, vatandaşlara don ve buzlanma uyarısında bulundu.

ankara kar 6 ocak

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründüKocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Yeşilköy'de haç çıkarma töreniYeşilköy'de haç çıkarma töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara ankara kar yağışı ankara okullar tatil mi Ankara Valiliği Vasip Şahin kar tatili kar yağışı ankara valisi Meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Konya'da kocasını 'enişteyle' aldatan kadına büyük şok!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Antalya-Konya kara yolunda kar ulaşımı aksatıyor

Antalya-Konya kara yolunda kar ulaşımı aksatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.